24-03-2019

Cruise schip weer vertrokken (2x Video)

Eemshaven - Donderdagochtend 21 maart meerden twee gigantische schepen af in de Eemshaven. Al vroeg arriveerde het 347 meter lange cruiseschip ‘Spectrum of the Seas’ als eerste en kreeg haar ligplaats bij Buss Terminal Eemshaven aan de noordzijde van de Julianah

Daarna kwam de lang verwachte Boabarge 43 met aan boord een topside, een groot geel gevaarte dat als een soort stopcontact op zee gaat fungeren voor het windpark Deutsche Bucht. Deze topside ligt afgemeerd aan de kade bij Wagenborg aan de zuidkant van de Julianahaven.

Het cruiseschip Spectrum of the Seas is door de Meyer Werft gebouwd in het Duitse Papenburg. Het schip is bestemd voor de rederij Royal Caribbean, is 347 meter lang en 41 meter breed en biedt plaats aan bijna 4200 passagiers. Het immense cruiseschip zal enkele dagen in de Eemshaven blijven liggen.

Topside Deutsche Bucht



Deze topside van ruim 2700 ton is bestemd voor het windpark Deutsche Bucht. Dit immense gele stopcontact is afkomstig van de productielocatie van de Smulders Group in Hoboken (nabij Antwerpen) in België. Eerder al kwam de ruim 1700 ton wegende jacket, waarop deze topside zal worden geplaatst, naar de Eemshaven. Vanwege het slechte weer kon de jacket toen niet direct naar de locatie op zee worden gevaren en schuilde daarom tijdelijk in de Eemshaven. Deze jacket is al lang weer vertrokken naar het windpark Deutsche Bucht waar deze op de zeebodem geplaatst wordt als onderstel van de topside die nu in de Eemshaven ligt.

In opdracht van Van Oord Offshore Wind Germany GmbH zorgt de joint venture Smulders-Eiffage voor de engineering, inkoop, constructie en installatie van de topside en de jacket. Voor de installatie maken ze gebruik van de diensten van Seaway Heavy Lifting, dat al meerdere offshore projecten vanuit de Eemshaven heeft uitgevoerd.

Toegankelijkheid

De Eemshaven is in verband met veiligheidsregels beperkt toegankelijk voor publiek. Op de dijk achter Theo Pouw bij de drijvende steiger (ten oosten van Nijlicht) is een goed bereikbare uitzichtplek en ook de locatie bij de Borkumlijn is geschikt om de schepen te bekijken en indien gewenst op de foto te zetten.

Update: Zaterdagavond vertrok de boot weer naar Duitsland.