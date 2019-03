21-03-2019, Mark Heikens

Skeeleren op de N362

Wagenborgen - Op de N362 t.h.v. Wagenborgen was donderdag aan het einde van de middag een jongeman aan het skeeleren op de N362 tussen Scheemda en Delfzijl.

Levensgevaarlijke actie natuurlijk, mensen belden massaal 112. De afstand die hij had afgelegd is onbekend. Het is niet bekend als de man is aangehouden of aangesproken.

Tv Noord