21-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Rollerbankcontrole's in Noorderplantsoen en binnenstad

Groningen - De politie van Groningen stad heeft vanmiddag en vanavond op meerdere locaties rollerbank controles gehouden.

Vanmiddag was de politie aanwezig in het Noorderplantsoen, vanavond controleerde men vanaf het Hoofdbureau aan de Rademarkt. Bij deze bromfietscontrole werd alles uitgebreid gecontroleerd zoals o.a. de snelheid van de bromfiets, de technische staat, etc.

Bij veel mensen was alles in orde maar ook moesten meerdere mensen lopend hun weg vervolgen.