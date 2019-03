25-03-2019, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Theo P. in Duitsland in goede gezondheid aangetroffen

Loppersum/ Groningen - Sinds halverwege februari is niks meer vernomen van Theo P. . Theo woont in Loppersum maar verbleef veel in de binnenstad van Groningen.

Theo is een opvallende verschijning in de binnenstad en liep vaak rond met zijn herder-achtige hond en stok. De vermissing werd gemeld door hulpverleners en aangezien Theo een ‘vrij’ leven leidde is er weinig bekend over waar hij mogelijk heen is gegaan.

Update 25-03-19: : Naar aanleiding van tips binnengekomen op onderstaand bericht kunnen we melden dat Theo in goede gezondheid is aangetroffen. De Duitse politie heeft ons dit zojuist laten weten. Via de hulpverlening gaan we met meneer in gesprek. Bedankt voor uw hulp! Aldus de politie op Facebook.