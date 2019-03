22-03-2019, Persbericht Gemeente Midden Groningen

Afspraken opruiming vliegtuigbom Siddeburen

Siddeburen - Donderdag 21 maart hebben het echtpaar Smith en burgemeester Adriaan Hoogendoorn met elkaar gesproken over een snelle en veilige afhandeling van het opruimen van een vliegtuigbom op het perceel van het echtpaar aan de Eideweg in Siddeburen.

In het gesprek hebben de betrokkenen de situatie besproken. De burgemeester erkent dat de gemeente er te lang over heeft gedaan om de boer en zijn vrouw duidelijkheid te geven over de afhandeling en heeft zijn excuses hiervoor aangeboden.

Aangezien het verwijderen van de vliegtuigbom een kostbare zaak is, heeft de gemeente inmiddels een second opinion aangevraagd om te kijken of het weghalen op een veilige, maar eenvoudiger wijze en daarmee ook een goedkopere wijze kan. Burgemeester Hoogendoorn: “Het lijkt er op dat het inderdaad eenvoudiger en goedkoper kan. We hebben een gespecialiseerd bureau gevraagd om de door hun voorgestelde aanpak af te stemmen met de EOD. We verwachten over twee weken te horen of dit zo kan. We hebben aan Smith toegezegd dat de gemeente het maximale doet om het tempo er in te houden.

Het echtpaar begrijpt deze benadering maar vindt het jammer dat de second opinion nu pas is aangevraagd Burgemeester Hoogendoorn heeft beloofd dat de gemeente zo snel mogelijk over gaat tot het weghalen van de vliegtuigbom als de definitieve methodiek van verwijderen bekend is, ook in verband met het poten van aardappelen dat in april 2019 moet gebeuren.

