22-03-2019, Oogtv.nl (Bron)

Fout afgestelde rem oorzaak liftongeluk in gebouw

Groningen - De oorzaak van het liftongeluk in het faculteitsgebouw van de Rijksuniversiteit Groningen op het UMCG-terrein op 17 januari jl. is een verkeerd afgestelde rem. Dat meldt Oogtv.nl

Dat blijkt uit de resultaten van een onafhankelijk onderzoek door Aboma, in opdracht van de RUG. Ondanks het periodieke onderhoud van de lift bleef het mankement aan de lift tot het ongeluk onopgemerkt, ook toen vorig jaar mei een nieuwe liftmotor geplaatst werd. Naar aanleiding van het onderzoek zegt de universiteit nu meer aandacht te gaan besteden aan storingen en incidenten in de gebouwen van de RUG en wordt het onderhoud van alle liften waar nodig aangescherpt. Alle liften in het gebouw zijn begin deze maand gecontroleerd op mankementen. Bij het ongeluk met de lift waren veertien studenten en medewerkers van de RUG betrokken, meerdere van hen raakten licht gewond, waarvan één in het UMCG werd opgenomen. Volgens de onderzoekers heeft het ongeluk grote impact gehad. Een deel van de betrokkenen heeft fysieke en mentale problemen aan het ongeluk overgehouden. Archief