22-03-2019, Facebook Ommelanden Midden Politie

Rijbewijs ingevorderd van jonge bestuurder

Hoogezand - Donderdagavond moest een jonge beginnende bestuurder zijn pas gehaalde rijbewijs na twee maanden al weer inleveren.

Agenten betrapten hem toen hij met een snelheid van 90 km/uur over de Troelstralaan in Hoogezand reed, waar een maximum snelheid van 30 km/u is toegestaan.

Zijn rijbewijs is ingevorderd in afwachting van een beslissing van de Officier van Justitie.