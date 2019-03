22-03-2019, Patrick Wind 112Gr.

Rollerbank controles in stad

Groningen - Op o.a. de Concourslaan in de stad vond vrijdagmiddag een rollerbank controle plaats. Al twee dagen is de politie druk met extra controles op brommers- en scooterrijders.

De papieren en de snelheid worden gecontroleerd. Meerdere mensen kregen een boete.