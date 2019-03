22-03-2019, Rick Jongsma/Persbureau Meter/ & Youtube Meternieuws.nl

Ongeval letsel N34 Schipborg (Video)

Schipborg - Bij een ongeval op de N34 bij de afslag Schipborg zijn vrijdagavond twee lichtgewonden gevallen. De oorzaak is nog onbekend.

De auto sloeg over kop en kwam in de berm tot stilstand. Een of wee personen die in het voertuig zaten zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Deze weg staat bekend als gevaarlijk. Meerdere ernstige ongevallen vinden hier jaarlijks plaats.