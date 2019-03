22-03-2019, Michael Huising 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Uitslaande schuurbrand in Eexterveen (Video)

Eexterveen - Aan de Dorpsstraat in Eexterveen is vrijdagavond een schuur/garage in vlammen opgegaan. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Annen.

De schade is groot. De oorzaak is nog niet bekend. De brandweer heeft nog een tijd nageblust nadat de brand onder controle was. Tv Noord