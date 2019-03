23-03-2019, Redactie & Stefan Renkema

Brand bij bedrijfspand in Grootegast (Update)

Grootegast - Bij LPF Flexible Packaging B.V. aldus P2000 aan de Legolaan in Grootegast is zaterdagmorgen om 10:35 uur brand uitgebroken. Wat er precies gebrand heeft is onbekend.