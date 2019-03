23-03-2019, Martin Nuver 112Gr.

Gaslek in tuin woning Wolddijk

Groningen - Op de Wolddijk in Groningen is zaterdagmiddag een klein gaslek ontstaan tijdens graafwerkzaamheden in een tuin voor een woning.

Een leiding van 2,5 cm dik werd geraakt. De brandweer heeft het lek eerst met duct tape afgedicht en gewacht op Enexis. Enexis heeft daarna een gedeelte van de leidng vervangen. Buren verzorgden koffie en een koekje voor de brandweer en de fotograaf.