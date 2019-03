23-03-2019, Patrick Wind 112Gr.

Ree te water Hoornsedijk Haren

Haren - Bij de Hoonsedijk in Haren is zaterdagmiddag rond 16:30 uur een ree te water geraakt in een watertje langs de Hoonsedijk.

Ter plaatse heeft de brandweer in samenwerking met de dierenambulance Groningen het dier uit het water gehaald. Deze is daarna meegenomen om op krachten te komen.