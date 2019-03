24-03-2019, 112Marum.nl

MG in brand op A7 bij Marum

Marum - De MG van een automobilist uit Zwolle is zaterdagnacht op de A7 bij Marum zwaar beschadigd geraakt bij een brand.

De man die in de richting van Drachten reed, kon zijn auto nog op de vluchtstrook stilzetten, toen de vlammen uit de auto tevoorschijn kwamen. Met een brandblusser wist de man het vuur te doven, waarna de inmiddels gearriveerde brandweer van Marum met een straal hoge druk het verder kon afblussen.

De auto is later afgesleept door bergingsbedrijf Collewijn. De oorzaak van de brand moet worden gezocht in een technisch mankement.