24-03-2019, Persbureau Meter/Rick Jongsma

Drie gewonden na ernstig ongeval in Exloo (Video)

Exloo - Op de Valtherweg in Exloo is zondagochtend een auto tegen een boom gereden. Hierbij zijn drie personen ernstig gewond geraakt.

De brandweer en de trauma heli met het mobiel medisch team team kwam ter plaatse voor hulpverlening. Over de oorzaak van het ongeval is nog nets bekend. De verkeers analisten van de politie deden ter paatse onderzoek en legden de sporen vast. De slachtoffers werden per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.