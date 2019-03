24-03-2019, Rutger Slagter - 112Groningen

Vermiste Reint Bakker (69) overleden aangetroffen in voertuig Eemshaven

Eemshaven - In het Doekegatkanaal in de Eemshaven is zondagmiddag een rode auto in het water gevonden. Deze werd door een zoekteam van Signi gevonden. Deze lag ongeveer 40 meter van de kade af.

De politie werd na het aantreffen van het voertuig ingeschakeld. Deze kwam met onder andere een duikteam van het AT ter plaatse. De politie meldt dat in het voertuig een overleden persoon is aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen om wat voor voertuig het gaat en hoe deze in het water terecht is gekomen. Een berger heeft de auto uit het water getakeld.

De politie heeft bevestigd dat het lichaam de sinds 20 januari vermiste Reint Bakker uit Godlinze in het aangetroffen voertuig is gevonden. Er is een onderzoek naar de doodsoorzaak ingesteld.