25-03-2019, Ingezonden - Mike

Brandje in bouwcontainer snel onder controle

Groningen - De Groninger brandweer kreeg vanmorgen rond 06:05 uur een melding binnen van een containerbrand aan de J.H. Diemerstraat in de wijk Hoornsemeer.

Ter plaatse bleek het te gaan om een brandje in een bouwcontainer. De brandweer had het brandje snel onder controle. Ter assistentie kwam ook de schuimblusauto ter plaatse.



Na een half uur keerde de brandweer retour naar de kazerne. Hoe het brandje in de container is ontstaan is onbekend.