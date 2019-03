25-03-2019, Joey Lameris 112Gr. & tekst Martin Nuver redactie

Gewonde bij woningbrand Jacques Perkstraat (Video)

Groningen - In een berging van een woning aan de Jacques Perkstraat in de stad is maandagmorgen om 10:15 uur brand uitgebroken. De portiek werd gelijk ontruimd.

Een bewoner had rookinhalatie en daarvoor kwam een ambulance. Ook werd er een vrouw van een bovengelegen woning van haar balkon gehaald vanwege de rookontwikkeling in de portiek. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak van de brand valt nog niets te zeggen. De woning en portiek werden later geventileerd.