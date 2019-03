25-03-2019, Joey Lameris 112Gr. & tekst Martin Nuver redactie

Gewonde bij woningbrand Jaques Perkstraat

Groningen - In een woning aan de Jaques Perkstraat in de stad is maandagmorgen om 10:15 uur brand uitgebroken in een berging nabij de keuken in de woning. De portiek werd gelijk ontruimd.