TBS-maatregel van Samarie A. met twee jaar verlengd (Update)

Baflo - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank verzocht de tbs-maatregel van Samarie A. (33) met twee jaar te verlengen.

A. bracht in april 2011 in Baflo twee mensen om het leven: zijn vriendin Renske Hekman en politieman Dick Haveman. De rechtbank in Groningen veroordeelde hem tot 28 jaar celstraf, in hoger beroep kreeg hij 6 jaar en tbs met dwangverpleging.

Update 08-04-19: Alasam S., blijft in een tbs-kliniek. De man hoorde maandag dat zijn maatregel met dwangverpleging met twee jaar verlengd werd.

