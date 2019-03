25-03-2019, Umcg Ambulancezorg

Proef met rode verlichting bij UMCG Ambulancezorg

Groningen - Vanaf volgende maand start de UMCG Ambulancezorg met een nieuwe proef; naast de proef met Amerikaanse sirenes gaan zij nu ook een proef starten met rode verlichting zoals in Amerika.

Dat meldt Umcg Ambulancezorg op Twitter. Hiermee willen zij gaan kijken of dit verbeterd effect heeft op de zichtbaarheid in het verkeer.

De vraag is nu of dit vreemde gezichten op gaat leveren in het verkeer, of gaat het om een 1 april grap. Wordt vervolgd !