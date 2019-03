25-03-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl & J. Lameris

Overleden persoon aangetroffen in water , geen misdrijf (Video)

Groningen - In het water in het parkje achter Terra MBO aan de Hereweg(bij het Boutenspad) in de stad Groningen is maandagmiddag rond 14.00 uur een overleden persoon aangetroffen.

De politie is aanwezig om het slachtoffer uit het water te halen. Het is nog onbekend hoe de persoon in het water terecht is gekomen. Forensisch rechercheurs van de politie doen sporenonderzoek en de nabije omgeving is afgezet. Update: De overleden persoon die maandag in het Helperdiep werd gevonden blijkt niet door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Dat laat de politie weten.