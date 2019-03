25-03-2019, Micheal Huising - 112Groningen.nl

Auto's botsen op N366 tussen Veendam en Oude Pekela

Veendam - Op de N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela zijn maandagmiddag twee voertuigen frontaal met elkaar in botsing gekomen.

Bij het ongeluk raakten twee personen gewond. één van de bestuurders is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De N366 is tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt geadviseerd om een andere route te nemen.

Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie zal het incident later op papier uitwerken.