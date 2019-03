25-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandlucht in portiekflat West- Indischekade

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagmiddag even voor zes gealarmeerd voor een brandgerucht aan de West- Indischekade in de stad.

Bewoners van een portiek flat roken al vanaf 16 uur een sterke brandlucht in de portiek. Na een ander halfuur later was de lucht nog niet verdwenen waarna men de brandweer inschakelde.

De brandweer ging in de portiek op verkenning uit, maar konden niks zien. Wel was er nogsteeds een sterke brandlucht. Of er uiteindelijk iets is aangetroffen is onbekend.