26-03-2019, Oogtv.nl (Bron) & foto`s Martin Nuver

Verkeerstoren Eelde vanaf 2021 bestuurd vanuit Schiphol

Eelde - De verkeerstoren van Groningen Airport Eelde moet eind 2021 bestuurd worden vanuit Schiphol. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in hun aanbestedingsaanvraag. Dat meldt Oogtv.nl

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘Remote Tower technology’. Dat zijn camera’s die het luchthaventerrein en het luchtruim in de gaten houden, die bekeken worden door een medewerker op Schiphol-Oost. Het binnenkomende vliegverkeer wordt met de radar in de gaten gehouden.

In 2016 heeft de LVNL al met deze techniek een proef uitgevoerd op Airport Eelde. Deze test was voor een Europees onderzoeksprogramma. Ook Maastricht-Aachen Airport moet meegenomen worden in de transitie. In Zweden wordt het systeem al een paar jaar toegepast op vier vliegvelden.