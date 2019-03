26-03-2019, Oogtv.nl (Bron) met toestemming & NL Alert

Luchtalarm blijft langer bestaan

Groningen - Het luchtalarm blijft in ieder geval tot begin 2021 klinken. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus (VVD) maandagmiddag bekendgemaakt. Meldt Oogtv.nl

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het alarmsignaal in januari 2020 voor het laatst hoorbaar zou zijn, maar de minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat dit niet haalbaar is. Oorzaak is dat de opvolger van het systeem, het NL-Alert, in de grensregio’s niet goed werkt.

Bij NL-Alert wordt er in geval van een calamiteit een bericht gestuurd naar een smartphone, maar in de grensstreken werkt dit niet soepel. Zo lang dit niet goed werkt wordt het luchtalarm niet ontmanteld.

In Nederland staan ruim 4.200 sirenes opgesteld die samen het zogenaamde WAS, Waarschuwings- en Alarmeringssteem vormen. Een aantal Veiligheidsregio’s hebben aangegeven verschillende sirenes over te willen nemen die bijvoorbeeld in de buurt staan van chemische fabrieken. Hier moeten nog afspraken over gemaakt worden.