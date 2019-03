26-03-2019, Dvhn.nl tekstbron Rob Zijlstra

Geen lijk, wel vijftien jaar gevangenisstraf

Siddeburen - De rechtbank heeft de 71-jarige Kasem M. veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens doodslag. Dat meldt Dvhn.nl dinsdag op haar site.

De rechtbank acht bewezen dat M. in januari 2010 zijn toenmalige partner Ilham Benchelh (36) in hun woning in Siddeburen om het leven heeft gebracht en dat hij vervolgens haar lichaam heeft weggewerkt.

Hele verhaal leest u op Dvhn.nl

Archief