26-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooter en fietser komen in botsing op de Parkweg

Groningen - Bij een ongeval tussen een scooter en een fietser op de Parkweg in de stad is dinsdagmiddag een licht gewonde gevallen.

De scooter en fietser kwamen met elkaar in botsing op de kruising met het Hoornsediep. Op die kruising krijgen alle fietsers en bromfietsen tegelijk groen. Vermoedelijk hebben de fietsster en de scooterrijder elkaar over het hoofd gezien.



De fietsster werd door het ambulance personeel nagekeken, maar deze hield aan de botsing enkel lichte verwondingen over. De scooter had forse schade. De politie zette het ongeval op papier.