Brandweer rukt uit voor brand in Bedum

Bedum - De brandweer heeft in Bedum erger voorkomen bij een brand aan de Waldadrift.

Ter plaatse was brand uitgebroken in een container. Het vuur was overgeslagen op wat anders. Ook is een schuur beschadigd geraakt. Snel ingrijpen van de brandweer heeft erger kunnen voorkomen.