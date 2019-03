27-03-2019, Melarno Kraan 112Gr. & Niels Holterman ten Hove Ditisroden.nl Youtube

Boeing 747 van Atlas Air op Airport Eelde (Video)

Eelde - Voor vliegtuigspotters was het woensdagmorgen vroeg opstaan. Dit alles om de Boeing 747 van Atlas Air te zien landen op Groningen Airport Eelde.

Dit was de tweede keer dat er zo'n groot vliegtuig bij Eelde ging landen. Iets voor 07:00 uur landde het vliegtuig met militairen er in. Ze doen mee aan de internationale oefening Frisian Flag op Vliegbasis Leeuwarden. De Boeing kwam uit de Amerikaanse stad Duluth, dat ligt in de staat Minnesota.

Om 10:25 uur is hij weer opgestegen.

Dvhn