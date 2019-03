27-03-2019, Joey Lameris 112Gr.

Kwekerij opgerold Tressenplaats Groningen

Groningen - Bij de Tressenplaats in de stad is woensdagmiddag een kleine hennepkwekerij opgerold.

Apparatuur en kweekbenodigdheden en de planten werden vernietigd. Over het aantal planten kon Ernest Zinsmeijer van de politie nog niets zeggen. Het is onbekend of er mensen zijn aangehouden.

Oogtv