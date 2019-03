27-03-2019, Oogtv.nl (Bron)

Eerder snelheid minderen op A28

Groningen - Automobilisten op de A28 richting de stad moeten vanaf vrijdag ongeveer 250 meter eerder de snelheid minderen van 100 naar 70 km per uur. Dit vanwege werkzaamheden. Meldt Oogtv.nl

Combinatie Herepoort verplaatst in de nacht van donderdag op vrijdag de snelheidsborden. Dat heeft te maken met de werkzaamheden bij het viaduct over de Brailleweg. Hierdoor kan in de spits een langere file ontstaan.

Diezelfde nacht wordt een kapot verkeerslicht op het Julianaplein vervangen. Combinatie Herepoort doet daar onderzoek naar enkele detectielussen. Vanwege de klus is de afrit op de ringweg voor verkeer vanaf Hoogezand richting centrum van donderdagavond 20.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 afgesloten.