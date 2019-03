28-03-2019, Dennie Gaasendam 112Groningen / DGFotografie

N33 volledig dicht na pech met vrachtwagen vol paarden

Wildervank - De N33 tussen Veendam en Bareveld was woensdagavond tijdelijk volledig afgesloten. Bij Wildervank is rond 22:45 uur net na het viaduct een Duitse vrachtwagen gestrand met daarin sportpaarden.

Omdat de vrachtwagen midden op de rechterrijstrook stil kwam te staan heeft Rijkswaterstaat en de politie besloten een rijstrook af te sluiten.

Een tweede vrachtwagen is ter plaatse gekomen om de drie paarden over te zetten. In verband met schrikgevaar in combinatie met de gevaarlijke situatie is besloten de N33 volledig af te sluiten. De defecte vrachtwagen zal worden afgesleept.