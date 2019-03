28-03-2019, @POL_Heidanus wijkagent

Man(29) aangehouden na drugstransactie

Groningen - Woensdagnacht heeft de politie na een drugstransactie op de Prinsesseweg een 29 jarige man uit Groningen aangehouden.

De verdachte had twaalf ponypacks met cocaïne en 450 euro op zak. In zijn woning lag een weegschaal en zakjes met meer drugs. De verdachte is ingesloten.

