28-03-2019, Henk Henstra 112gr.

Ongeval Industrieweg Uithuizen

Uithuizen - Op de Industrieweg in Uithuizen was donderdagmiddag om 14:35 uur een ongeval tussen twee voertuigen. De oorzaak is onbekend.

De schade was fors. De ambulance heeft de betrokkenen even gecontroleerd maar niemand raakte gewond. Berger Faber uit Baflo heeft de voertuigen weggesleept.