28-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Drie daagse brandweer oefening bij Qbuzz

Groningen - De afgelopen drie dagen heeft de Groninger brandweer geoefend bij het gebouw van Qbuzz aan de Peizerweg.

Het scenario

Rond 13:40 uur komt er bij de meldkamer in Drachten een melding binnen van een brand in een gebouw bij Qbuzz aan de Peizerweg. In het gebouw staat een elektrische bus waarin brand is ontstaan.



Als de brandweer ter plaatse is meldt de bedrijfshulpverlening (BHV) dat er mogelijk nog mensen vermist zijn. De bevelvoerder maakt samen met zijn ploeg een plan van aanpak en men besluit naar binnen te gaan voor een verkenning. Ook maakt de bevelvoerder een middelbrand melding, dit betekend dat er een tweede tankautospuit ter assistentie komt. Zodra de brandweer het gebouw in wil kom er één persoon naar buiten gerend.



Als de brandweer naar binnen gaat doen ze een verkenning en proberen de brandhaard te lokaliseren en eventuele slachtoffers te redden.

Aan de achterzijde van de bus is brand ontstaan en de brand is doorgeslagen naar het dak.



Door snel optreden van de brandweer was de brand snel onder controle. Brandweerlieden vinden tijdens hun verkenning door het pand nog verschillende slachtoffers, deze worden naar buiten gebracht en overgedragen aan de ambulance.





Toen de brand uit was kon men het pand, dat inmiddels vol rook stond, ventileren. Hierna was de oefening afgelopen. Volgens een medewerker van Qbuzz was het een leerzame en succesvolle oefening. Ook de brandweer kijkt terug op een geslaagde oefendagen bij Qbuzz.