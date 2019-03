28-03-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietser geschept door auto

Groningen - Bij een aanrijding op de Kraneweg in de stad is donderdagavond rond 20:20 uur één gewonde gevallen.

Op de Kraneweg ter hoogte van de Melkweg werd bij het zebrapad een fietser geschept door auto. De gewonde fietser is ter plaatse gestabiliseerd en is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie bracht het ongeval in kaart.