28-03-2019, Gerrie de Groot & Mélarno Kraan - 112Gr.

Gewonde na botsing in Winschoten

Winschoten - Bij een verkeersongeval op de Lijnbaan in Winschoten is donderdagmiddag een gewonde gevallen.

Door een voorrangsfout kwamen twee auto's met elkaar in botsing. Een van de inzittenden is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Beide auto's zijn geborgen.