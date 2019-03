28-03-2019, Romke Notenbomer - 112Gr.

Auto en tractor botsen bij Opende

Opende - Op de Kolonieweg in Opende zijn vanavond een auto en een tractor met elkaar in botsing gekomen.

De tractor, met daarachter een dumper geladen met houtsnippers kwam ter hoogte van camping Jiltdijksheide bij het passeren in aanvaring met de auto. De auto raakte bij de aanrijding zwaar beschadigd, o.a. de vooras brak af. Van de dumper raakte een van de achterwielen beschadigd. De as waarop het wiel gemonteerd zat, is later omhoog gebracht en vastgezet. Hierdoor kon de combinatie later op eigen kracht verder. De auto is later afgesleept door een bergingsbedrijf. Waardoor de aanrijding kon gebeuren, is niet bekend. Afgezien van wat kleine verwondingen kwamen de chauffeurs met de schrik vrij. De politie maakte rapport op van de aanrijding.