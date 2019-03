29-03-2019, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Tweetal aangehouden voor meerdere feiten

Loppersum - Donderdagnacht zagen politie agenten een voertuig met Duits kenteken door Loppersum rijden. De bestuurder reed te snel en trok daarmee de aandacht. Hierop hebben zij de auto een tijdje gevolgd.

In Appingedam hebben zij de bestuurder een stopteken gegeven. In gesprek met de twee inzittenden werd duidelijk dat er wat mis was. Zo weigerden ze zich te legitimeren en hadden de beide mannen allerlei praatjes om maar onder de controle uit te komen.

Door goed doorvragen, fouilleren en de auto onderzoeken werd duidelijk dat de bestuurder nog gezocht werd voor een strafbaar feit gepleegd in Friesland en had de man tevens geen rijbewijs. Ook kwam er bij fouillering een paspoort tevoorschijn terwijl hij zei dat hij deze niet had. Later bleek hij ook nog eens 57 dagen cel tegoed te hebben.