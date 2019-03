29-03-2019, Annet Vieregge 112Gr. & 112Gr.

Schuurbrand achter asiel in Winschoten (Video)

Winschoten - Op de Industrieweg in Winschoten is vrijdagmiddag om 13:15 uur brand uitgebroken in een gebouw achter een asiel. In het begin was er forse rookontwikkeling.

Er stond een schuur in de brand. De brand was snel onder controle. Nader info ontbreekt nog verder. Om 15:30 uur werd er nogmaals nageblust.