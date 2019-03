29-03-2019, Oogtv.nl (Bron) met toestemming, foto Jacob de Vries

Ongeval op Zernikelaan

Groningen - Aan de Zernikelaan is vrijdagmiddag een aanrijding geweest tussen een personenauto en een lijnbus. Meldt Oogtv.nl

Bij het ongeluk vielen geen gewonden. Er is nog niets bekend over de toedracht van het ongeval. De schrik zal er bij beide bestuurders wel goed in.