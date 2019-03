29-03-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Aanrijding letsel in Finsterwolde

Finsterwolde - Op de Hoofdweg In Finsterwolde is een botsing ontstaan tussen een auto en een motorrijder. De oorzaak is niet bekend.

De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek en behandeling van de verwondingen. Een berger heeft de auto geborgen.