29-03-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl & Annet Vieregge

Uitslaande autobrand in Midwolda

Midwolda - Op de Dr. Oortwijn Botjeslaan in Midwolda stond om 20:20 uur een auto in lichterlaaie. De oorzaak is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het om kortsluiting.

De brand was snel geblust. Het wrak werd later afgesleept.