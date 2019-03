30-03-2019, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Mogelijk vogel vast in schoorsteen bij Finsterwolde

Finsterwolde - Op de Hoofdweg in Finsterwolde zou zaterdagmorgen om 08:45 uur een vogel vast in een schoorsteen. Twee brandweer korpsen en de dierenambulance werkten samen.