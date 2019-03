30-03-2019, Patrick Wind 112Gr.

Brand in hal van woning

Groningen - Bij de E. Thomassen a Thuessinklaan in Groningen werd zaterdagavond om 22:35 uur brand gemeld in een woning.

Ter plaatse bleek er brand te zijn in de hal van de woning. De oorzaak is nog onbekend. De brandweer had de brand snel geblust aldus de persvoorlichter van de brandweer. De politie onderzoekt de zaak.