30-03-2019, Marc Dol - 112Groningen

Motorrijder komt ten val bij Stadskanaal

Stadskanaal - Op een rotonde op de N374 bij Stadskanaal is zaterdag aan het einde van de ochtend een motorrijder ten val gekomen.

Omstanders ontfermden zich over de motorrijder terwijl de hulpdiensten onderweg waren. De motorrijder is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. Waardoor de motorrijder is gevallen is niet bekend.