31-03-2019, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Dodelijk ongeval bij tractorpulling, brandweer Groningen ook ingezet

Assen - Bij de evenementenhal Expo bij het TT-circuit in Assen is zaterdagavond een man om het leven gekomen.

Brandweer Groningen stad(HV-kraan) werd ook ingezet voor deze melding. Bij de Expo hal in Assen bij het TT-circuit is zaterdagavond een man om het leven gekomen. In de hal was tractorpulling gaande.

Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het ongeluk gebeurde toen de trekker werd opgeladen op een trailer. De arbeids-inspectie doet onderzoek.

Meternieuws meldt