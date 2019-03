31-03-2019, Chris Kranenborg 112Gr.

Winschoten eerste bij Provinciale brandweervaardigheidstoetsen

Gorredijk - Zaterdag 30 maart waren er in Gorredijk provinciale brandweervaardigheidstoetsen klasse TS-HD.

Hieraan deden drie ploegen mee uit de provincie Groningen. De beste ploeg in Friesland was Winschoten. Een 2e plaats was voor Heerenveen, 3e plaats Koudum, 4e plaats Hoogezand-2, 5e plaats Burgum, 6e plaats Diepenheim, 7e plaats Philips Drachten, 8e plaats De Westereen en een 9e plaats voor Oude Pekela. (foto’s zijn van Winschoten)

Scenario volgens ABWC-site:

De schipper van de “Tjerk Hiddes” is zijn schip aan het restaureren. Hij besluit onder andere zijn oude motorsteunen te vervangen voor nieuwe. Om de oude motorsteunen los te krijgen moet hij deze doorsnijden met een snijbrander.

De snijbrander wordt boven op het dek geplaatst om beneden veilig te kunnen werken. Ook haalt de schipper nog 2 gasflessen uit ruim die daar lagen opgeslagen. De gasflessenflessen worden op het dek geplaatst.

De schipper is druk met het wegsnijden van de motorsteunen. Tijdens deze werkzaamheden vat opeens het bilgewater (mengsel van olie en water) vlam. Hij schrik hier enorm van en besluit naar de wal te rennen omdat hij daar een brandblusser heeft zien hangen. Hij springt van de boot af en komt net met zijn voet in de achtertros terecht waardoor de boot loskomt van de wal. De schipper ligt op dat moment op de grond en ziet zijn boot brandend van de kade wegdrijven. Dit alles werd hem en teveel en heeft er voor gezorgd dat hij hartvalen kreeg.