01-04-2019, Nienke Graafhuis 112Groningen

Motorrijder ten val in Glimmen

Glimmen - Op de Rijkstraatweg in Glimmen is maandagmiddag om 12:25 uur een man gewond geraakt. De oorzaak van de valpartij is nog onduidelijk zegt de persvoorlichter van de politie

De Voa deed onderzoek naar de toedracht. De man is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling van zijn verwondingen. De motor is afgesleept.